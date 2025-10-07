به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کوچک و بزرگ روستای پندرم و مامیج خیل سوادکوه برای پاسداشت زبان مادری، هنگام کار اشعاری که سال‌ها سینه به سینه حفظ شده است را زمزمه می‌کنند.

رضا قاسمی نایب رئیس شورای اسلامی روستای مامیج خیل گفت: جمعیت روستای مامیج خیل و پندرم ۲۵۰ خانوار و شغل اکثر آنان دامداری است.

او با بیان اینکه شغل اکثر مردم روستا دامداری است، افزود: اهالی با راه اندازی ۱۱ پرواربندی گوشت و لبنیات، پرورش ماهی و راه اندازی مجموعه بوم گردی علاوه بر جذب گردشگر درآمد حاصله را صرف توسعه روستا می‌کنند.

قاسمی ادامه داد: بسیاری از اهالی این روستا موسیقی محلی با کار را پیوند دادند و همراه کار روزمره اشعار محلی زمزمه می‌کنند.

مهدی حسن پور گزارش می دهد