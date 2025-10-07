به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر جشنواره تئاتر هرمزگان گفت: این آثار ۱۶ اثر صحنه‌ای و ۱۷ اثر خیابانی است.

حسین کریمی گفت: از ۳۳ اثر فرستاده شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی، ۱۰ اثر از بندرعباس، ۱۴ اثر از میناب، ۲ اثر از بندرخمیر، یک اثر از حاجی آباد، ۳ اثر از جزیره کیش،۲ اثر از جزیره قشم و یک اثر از جزیره هرمز است.

بیشتر بخوانید؛ پایان جشنواره ملی تئاتر درسی در میناب

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی هرمزگان۲۰ تا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در بندرعباس برگزار می‌شود.