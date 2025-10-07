پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه اجرایی برنامههای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معاونت علمی ریاست جمهوری، از طرحهای فناورانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح با حمایت ستاد علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی به عنوان دبیرخانه اجرایی برنامههای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معاونت علمی و با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری،اجرا می شود .
این طرح با هدف ساماندهی و توسعه نوآوریها در راستای تحقق اهداف جمعیتی کشور، در سه محور اصلی درمان ناباروری، فرزندآوری و سلامت مادر و کودک و هفت محور تخصصی کلیدی از فناوریهای نوین پزشکی تا پژوهشهای اجتماعی اجرا خواهد شد.
مهلت ارسال طرحهای پیشنهادی برای بهرهمندی از حمایتهای این فراخوان تا ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
حوزههای هفتگانه مورد حمایت این فراخوان عبارتند از: سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت که بر درمانهای پیشرفته و رویکردهای نوین برای بهبود باروری و رفع نقصهای ژنتیکی متمرکز است؛ فناوریهای کمک باروری (ART) و هوش مصنوعی، که کاربرد هوش مصنوعی در ART و طراحی پلتفرمهای هوشمند را هدف قرار داده است؛ فناوریهای نانو، برای بهبود روشهای تشخیص، پایش سلامت و درمانهای کمک باروری نیز مورد حمایتهای گسترده قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، محورهای تخصصی شامل دارو و کیتهای تشخیصی برای توسعه داروهای راهبردی و ساخت کیتهای تشخیصی؛ فناوریهای فوتونیک، لیزر و اپتوژنتیک، با تمرکز بر استفاده از لیزر کم توان، اپتیک تطبیقی و فوتونیک کوانتومی؛ و گیاهان دارویی و طب سنتی برای طراحی فرآوردههای مبتنی بر طب ایرانی با رویکرد افزایش باروری، از دیگر بخشهای مورد حمایت هستند. در بخش پژوهشی، پژوهش اجتماعی با تمرکز بر پیمایش میدانی علل کاهش تمایل به باروری در استانهای مختلف کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پژوهشگران، فناوران و شرکتهای دانشبنیان که واجد شرایط هستند، میتوانند برای ارسال پیشنهاده (پروپوزالهای ) خود، از طریق سامانه خدمت اقدام ویا برای کسب اطلاعات میتوانند به وبگاه دبیرخانه مراجعه کنند یا با شماره تماس ۰۲۱۸۳۵۳۰ داخلی ۷۴۴۱ تماس بگیرند..