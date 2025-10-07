به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ندا ذوالفقاروند با اشاره به انجام موفقیت‌آمیز عمل جراحی پیچیده و حساس خارج‌سازی توده سرطانی از مغز بیمار ۷۵ ساله در بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، گفت: با توجه به موقعیت خاص تومور و شرایط سنی بیمار، این عمل در زمره جراحی‌های پرخطر قرار داشت، اما به‌واسطه تلاش، دقت و مهارت بالای تیم جراحی و پرستاری بیمارستان ۲۲ بهمن، با موفقیت کامل انجام شد.

وی افزود: با انجام این جراحی، از روند کاهش سطح هوشیاری و تأثیرگذاری بیشتر تومور بر عملکرد مغز جلوگیری شد؛ ضمن آن‌که ماهیت و جنس تومور نیز مشخص گردید تا روند درمان‌های بعدی از جمله رادیوتراپی و شیمی‌درمانی با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

دکتر ذوالفقاروند تصریح کرد: ظرفیت و توان بالای تخصصی، تجهیزاتی و علمی بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان موجب شده بیماران بدون نیاز به اعزام به مراکز درمانی سایر شهرها، بتوانند از خدمات پیشرفته و تخصصی در شهر خود بهره‌مند شوند.

دکتر بهزاد عمران، جراح مغز و اعصاب بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان با تشریح جزئیات این عمل، گفت: بیمار با علائم کاهش سطح هوشیاری، بی‌حالی، اختلال در تکلم و فلج نیمی از بدن توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.

وی ادامه داد: پس از انجام معاینات اولیه و تصویربرداری‌های سی‌تی‌اسکن و‌ام‌آر‌آی، توده‌ای حجیم در ناحیه عمقی مغز مشاهده گردید که به بخش‌های حیاتی مغز فشار وارد کرده بود.

دکتر عمران افزود: با توجه به بزرگی تومور و تأثیر مستقیم آن بر عملکرد حرکتی بیمار، تصمیم به انجام جراحی برای خارج‌سازی توده گرفته شد. با وجود خطر بالای بیهوشی، بیمار تحت مراقبت تیم کامل بیهوشی و احیاء، به اتاق عمل منتقل و پس از چند ساعت جراحی دقیق، توده سرطانی با حاشیه‌ای مناسب به‌طور کامل خارج شد.

این جراح مغز و اعصاب ضمن قدردانی از تلاش و همراهی تیم جراحی در این عمل موفقیت آمیز گفت: بیمار پس از عمل به هوش آمده و سپس با حال عمومی مناسب ترخیص شد.