به همت قرارگاه جهادی الکفیل، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خدمات رایگان دندانپزشکی و بینایی به جامعه هدف در نیشابور ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه جهادی الکفیل‌ با اشاره به اینکه این گروه جهادی برای سومین بار توفیق خدمت‌رسانی به اقشار محروم و کم‌برخوردار خراسان رضوی را داشته است، گفت: این خدمات شامل حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، خانواده زندانیان، پاکبان‌های عزیز و کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص از جمله سندروم داون، اوتیسم و بیماری‌های نادر پروانه‌ای است.

دکتر سیدامیر عبدالملکی با بیان اینکه بخش مهمی از خدمات ارائه شده به حوزه دندانپزشکی اختصاص دارد، ادامه داد: قرارگاه الکفیل با بهره‌گیری از نزدیک به ۱۰۰ یونیت دندانپزشکی مجهز و حضور اساتید هیأت علمی، رزیدنت‌ها و دندانپزشکان مجرب و نظام‌دار از سراسر کشور، تخصصی‌ترین خدمات دندانپزشکی از جمله عصب‌کشی، انواع جراحی، ترمیم و جرم‌گیری را به صورت رایگان به بیماران ارائه می‌کند.

او بیان داشت: نیروهای این قرارگاه، با انگیزه خدمت‌رسانی و تسکین آلام مردم، در محیطی تخصصی و مجهز فعالیت می‌کنند.

دکتر عبدالملکی همچنین با اشاره به توزیع بیش از هزار عینک، گفت: خدمات چشم‌پزشکی شامل معاینه دقیق چشم، خرید لنز، عدسی و اهدای عینک کامل به نیازمندان ارائه می‌شود که این خدمت به منظور رفع مشکلات بینایی در اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر انجام می‌پذیرد.

مسئول قرارگاه جهادی الکفیل‌ افزود: همچنین خدمات دندانپزشکی رایگان در زندان نیشابور آغاز شده است‌ و در نخستین روز، نزدیک به هزار مددجو در سه بخش بانوان، جوانان و زندانیان آقا، پرونده درمانی تشکیل داده‌اند و قصد داریم تا چهار روز آینده، همه مددجویان زندان نیشابور تحت پوشش این خدمات تخصصی قرار بگیرند.

او یکی از بخش‌های حساس برنامه‌های قرارگاه را ارائه خدمات دندانپزشکی ویژه بیماران خاص ذکر کرد و گفت: این گروه اغلب به دلیل همکاری دشوار با دندانپزشک و نیاز به درمان تحت بیهوشی، هزینه‌های درمانی سنگینی (بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای هر دندان) دارند؛ اما هدف ما این است که همه کودکان و نوجوانان این قشر آسیب‌پذیر، خدمات درمانی کامل و رایگان دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه طی برنامه ریزی انجام شده بیش از سه هزار نفر از این خدمات بهره‌مند خواهند شد، گفت: برآورد کلی هزینه خدمات پیش‌بینی شده برای شهرستان نیشابور حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است.

این گروه از امروز ، سه شنبه پانزدهم مهر تا هجدهم مهر در نیشابور به ارائه خدمات درمانی می پردازد.