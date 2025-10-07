به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرمانده انتظامی استان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک عملیات پلیسی موفق به کشف ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر شد.

سردار حسین امجدیان افزود: با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ که قصد انتقال مواد مخدر با ۲خودروی سواری به دیگر استان‌های کشور را داشتند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت.

وی گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد قاچاقچیان قصد داشتند مواد مخدر را از جاده‌های ارتباطی استان انتقال دهند که در این راستا ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و گروه‌های عملیاتی با هماهنگی قضایی این خودرو‌ها را شناسایی و متوقف کردند.

امجدیان گفت: در بازرسی از این ۲ خودرو ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و چهار قاچاقچی دستگیر و به یگان انتقال داده شدند.