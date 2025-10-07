روستا‌ها به عنوان زیربنای کشاورزی و منبع تولید مواد غذایی، سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۱۵ مهرماه هر سال به عنوان روز ملی روستا و عشایر در کشور گرامی داشته می‌شود.

این روز فرصتی است برای تجلیل از تلاش‌ها و نقش مهم روستائیان و عشایر در حفظ فرهنگ، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور.

روستا‌ها به عنوان زیربنای کشاورزی و منبع تولید مواد غذایی، سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارند و زندگی ساده و پیوند عمیق آنها با طبیعت، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور محسوب می‌شود.

در آبادان و خرمشهر سه رودخانه زیبا به نام‌های کارون، اروند و بهمنشیر جاری است و در سواحل این رودخانه‌ها قریب یه یکصد روستا وجود دارد.

چندین روستای هدف گردشگری در این میان دارای پوشش گیاهی و نخلستان‌های سرسبز و سواحل بکر است.

به گفته کارشناسان، افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و حمایت از تولیدات بومی می‌تواند به کاهش مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و حفظ جمعیت روستا‌ها کمک کند.

روستای معاف خرمشهر، روستای بدریه خرمشهر، روستای نقشه حیر آبادان، روستای قانمیه جزیره مینو این روستا در جزیره زیبای مینو یکی از جاذبه‌های مهم منطقه قرار دارد و چندین مضیف و اقامت گاه بوم گردی و انهار زیبا در این جزیره که محصور بین اروند رود و اروند صغیر می‌باشد واقع است.

روستای سادات آبادان، این روستا در شهرستان آبادان و در ساحل رودخانه زیبا بهمنشیر و در مجاورت موزه تاکسی درمی آبادان یکی از روستا‌های نمونه منطقه است که در این روستا نخلستان‌ها و مزارع زیبا و همچنین مضیف و اقامتگاه‌های روستایی فعال وجود دارد؛ و روستای شلحه حاج حسین که یکی دیگر از روستا‌های زیبا در ساحل رودخانه زیبای اروند رود با نخلستانهاو جاذبه بسیار زیبای است.

سیما نفر در سفر به یکی از روستا‌های آبادان حال و روز اهالی روستا را روایت کرده که در بازگشت از شهر با ایجاد فضا‌های بوم گردی و رونق کشاورزی روستای خود را آباد کرده‌اند.