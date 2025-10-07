پخش زنده
رژیم صهیونیستی اذعان کرد از تاریخ هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون ۱۱۵۰ نظامی این رژیم به هلاکت رسیدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره، بر اساس دادههای نظامیان اسرائیل، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۸۰ هزار اسرائیلی زخمی شدهاند.
وزارت دفاع (جنگ) اسرائیل اعلام کرد تعداد کشتههای نظامی و نیروهای امنیتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۱۱۵۰ نفر رسیده است که از میان آنها ۱۰۳۵ نفر نظامی هستند. ارقام شامل کشتههای حمله هفتم اکتبر و همچنین جنگها در غزه، لبنان و کرانه باختری اشغالی است.
روزنامه جروزالم پست نیز با استناد به دادههای نظامیان اسرائیل نوشت از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون ۱۱۵۲ نظامی اسرائیلی کشته شدهاند.
این روزنامه افزود بیش از ۴۰ درصد از کشتهها زیر ۲۱ سال سن دارند، در حالی که ۱۴۱ نفر از آنها بالای ۴۰ سال بودهاند.
به نوشته جروزالم پست، بیشتر کشتهها از نیروهای ذخیره، مسئولان و نظامیانی بودند که خدمت خود را تمدید کرده بودند یا کسانی که پس از پایان دوره خدمت اجباری در ارتش مانده بودند.
در همین زمینه، شبکه ۱۲ به نقل از سازمان بیمه اسرائیل گزارش داد حدود ۸۰ هزار اسرائیلی به عنوان مجروحان ناشی از اقدامات خصمانه طبقه بندی شدهاند و حدود ۳۰ هزار نفر نیز از زمان هفتم اکتبر ۲۰۲۳ دچار اختلالات روانی شدهاند.