نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان آبروی استان و کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان گفت: این نمایشگاه آبروی استان و کشور است و دوران طلایی با برگزاری این نمایشگاه و برنامه ایران جان برای استان رقم خواهد خورد.

هاشمی نسبت به حضور تمامی سرمایه‌گذاران و غرفه داران و همچنین سیاه چادر‌ها و بازی‌های بومی محلی در این جلسه تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی استان هم با اشاره به فضای سیاسی کشور افغانستان به شرکت‌های داخلی گفت: این شرکت‌ها می‌توانند توانمندی‌های خود را جهت معرفی و حضور در نمایشگاه معرفی کنند.

خامه زر از پیشرفت در حوزه نمایشگاه تاکنون اظهار امیدواری کرد و گفت: تاکنون استقبال خوبی در خصوص حضور غرفه‌داران و مدعوین از داخل و خارج استان انجام شده است.