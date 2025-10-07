پخش زنده
امروز: -
باستان شناسان در محوطه تاریخی شهر انشان در نزدیکی روستای ملیان بیضا کار کاوش را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیضا گفت: پس از سه دهه، با هدف شناسایی شهر تاریخی و کهن انشان سابق (تپههای تل ملیان فعلی) کاوش در این شهر ۲۰۰ هکتاری آغاز شد.
زارع افزود: این شهر از چهار هزار سال قبل از میلاد به طور مداوم مسکونی بوده و از نظر سیاسی با عیلامیها در شوش و بینالنهرینیها مرتبط بوده است.
وی بیان کرد: مکان دقیق آن تا سال ۱۹۷۳ برای محققان ناشناخته بود تا اینکه آثار باستانی کشف شده در حفاریهای باستان شناسی در تل ملیان، مکان آن را تایید کرد.
وی گفت: محوطه باستانی ملیان با وسعتی نزدیک به ۲۰۰ هکتار از محوطههای پیش از هخامنشی در ایران است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیضا افزود: در این محل تعدادی لوحهای گلی ایلامی مربوط به هزار تا هزار و ۳۰۰ سال پیش از میلاد به دست آمده است که بیشتر آنها در دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری میشود.
تپه ملیان در سال ۱۳۵۳ بهعنوان یکی از اثر ملی به شماره ۱۰۴۶ به ثبت رسیده است.