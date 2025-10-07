پخش زنده
امروز: -
سه دانشمند دانشگاه کالیفرنیا برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مراسم معرفی برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ که امروز در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد برگزار شد، جان کلارک، میشل دِووره و جان مارتینیس به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند.
این جایزه برای کشف تونلزنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتیزاسیون انرژی در یک مدار الکتریکی به جان کلارک از دانشگاه کالیفرنیا، میشل دووره از دانشگاه یِیل و دانشگاه کالیفرنیا و جان مارتینیس از دانشگاه کالیفرنیا تعلق گرفت.
سال گذشته، جان هاپفیلد و جفری هینتون برای اکتشافات و اختراعات اساسی که یادگیری ماشین را با شبکههای عصبی مصنوعی امکانپذیر میکند، برنده جایزه نوبل فیزیک شدند.