به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس کل دادگستری استان در آیین اجرای طرح قاضی در مدرسه که به صورت نمادین در مدرسه علوم معارف پسرانه یاسوج برگزار شد گفت: با هدف کاهش جرم و بزهکاری در میان دانش‌آموزان و ارتقای سطح سواد حقوقی آنان طرح قاضی در مدرسه اجرا می‌شود.

افراسیاب افزود: در این طرح، قضات دادگستری یک روز در هفته در مدارس حضور پیدا می‌کنند و به دانش‌آموزان آموزش‌های لازم، مفاهیم حقوقی و فرآیندهای قضایی را ارائه می دهند تا آنان با حقوق و وظایف قانونی خود آشنا شوند.