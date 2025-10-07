طرحی موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی؛
اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس کهگیلویه و بویراحمد
با هدف کاهش جرم و بزهکاری در میان دانشآموزان و ارتقای سطح سواد حقوقی آنان طرح قاضی در مدرسه استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس کل دادگستری استان در آیین اجرای طرح قاضی در مدرسه که به صورت نمادین در مدرسه علوم معارف پسرانه یاسوج برگزار شد گفت: با هدف کاهش جرم و بزهکاری در میان دانشآموزان و ارتقای سطح سواد حقوقی آنان طرح قاضی در مدرسه اجرا میشود.
افراسیاب افزود: در این طرح، قضات دادگستری یک روز در هفته در مدارس حضور پیدا میکنند و به دانشآموزان آموزشهای لازم، مفاهیم حقوقی و فرآیندهای قضایی را ارائه می دهند تا آنان با حقوق و وظایف قانونی خود آشنا شوند.
وی با بیان اینکه این آموزشها به دانشآموزان کمک میکند تا مهارتهای ارتباطی، تفکر منطقی و تحلیلی، حل مسئله و اصول اخلاقی را بهتر یاد بگیرند ادامه داد: همچنین، آشنایی با مفاهیم حقوقی میتواند به افزایش آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و توانایی مدیریت حل اختلافات کمک کند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: این طرح پارسال در 33 مدرسه اجرا شد و امسال در60 مدرسه استان اجرا می شود.
ایوب رضایی افزود: این طرح براساس سند بالادستی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا «نماد» طرحریزی شده است.
وی ادامه داد: این طرح با همکاری مشترک آموزش و پرورش و داداگستری کل استان، بستری برای ارتقای فرهنگ قانونمداری در میان نسل نوجوان فراهم کرده است.