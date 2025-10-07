پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد: آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی «نبض زندگی» روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی، با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره نبض زندگی با هدف ترویج ارزشها و جایگاه مادری و پدری، همچنین بازشناسی و تقویت حس عاطفی میان اعضای خانواده از جمله خواهر و برادر بودن طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: استقبال قابل توجه علاقهمندان از این جشنواره نشان از اهمیت موضوعات محوری آن دارد، بهگونهای که در مجموع ۲۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
دانش یزدی تصریح کرد: از بین آثار ارسال شده، ۱۰۵ شعر، ۴۲ داستان، ۵۷ دلنوشته و ۴۴ اثر در بخش دانشآموزی مورد داوری قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و فرهنگی، برگزاری این جشنواره را حاصل همافزایی و تعامل سازنده میان نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و خانه شعر و ادب یزد برگزار میشود.
دانش یزدی افزود: اختتامیه جشنواره «نبض زندگی» با معرفی برگزیدگان و تجلیل از آثار برتر همراه خواهد بود.