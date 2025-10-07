به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی پردل ملی‌پوش کشورمان در رقابت‌های هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که ۱۲ تا ۱۵ مهر در «امان» اردن در حال برگزاری است، در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۲ احمد الاوکایلی از اردن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. پردل در دیدار نهایی ساعت ۱۵ به وقت تهران با ساتیپ گولاتی از هند رو به رو می‌شود.

پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر ۰ بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان اردن را از پیش روی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده عراق را از پیش روی برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

سینا ولیزاده دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز با نتایج مشابه ۷ بر ۴ گول ندیم از پاکستان و محمد طا‌ها ایرشاس از سری لانکا را از پیش روی برداشت و به جمع ۱۶ نفر برتر راه پیدا کرد. ولیزاده مرد شماره ۱۳ هی بال جهان در این مرحله مقابل رضامهدبن حسن از کشور میزبان غافلگیر شد و از رسیدن به مرحله یک چهارم مسابقات بازماند.

علی مقصود دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز در گام نخست تور چئون لانگ از مالزی را ۶ بر ۵ شکست داد، اما در ادامه در مقابل محمد عبدالکریم عزیز از سوریه ۴ بر ۵ و در مقابل شهباز عادل خان از هند با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات بازماند.