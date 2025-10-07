مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به کاهش ۳/۸ درصدی مصرف برق خانگی در سال جاری، از کاهش هزینه برق مشترکان با مصرف کمتر از الگو به ۱۶ درصد نرخ تامین برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر اعلام کرد: مشترکان خوش‌مصرف که در محدوده الگوی تعیین‌شده در تابستان برق مصرف می‌کنند، ماهانه قبضی کمتر از ۶۵ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

وی همچنین چگونگی محاسبه هزینه برق برای مشترکان در پله‌های بالاتر مصرف را تشریح کرد.

عبدالامیر یاقوتی با اشاره به ناترازی و تابستان بسیار سخت صنعت برق در سال جاری، بخشی از این دشواری را به محدودیت منابع آبی مربوط دانست که مدیریت شد.

وی عامل دیگر در ناترازی برق را بروز برخی مسائل در حوزه گاز در زمستان سال گذشته و به تبع آن بروز تاخیر در زمان تعمیرات اساسی بخشی از نیروگاه‌ها عنوان کرد که با افزایش دما از اواخر فروردین تشدید شد.

یاقوتی افزود: از همان ابتدا سعی شد تا طبق برنامه‌ها، ضمن اطلاع‌رسانی به موقع به مردم، از تمامی ارکان در حوزه مدیریت مصرف استفاده شود تا انرژی مورد نیاز صنایع، کشاورزی و ادارات را با کمترین محدودیت تامین کنیم و معتقدم در این حوزه با همراهی مردم نمره قابل قبولی را دریافت کردیم.

مدیرکل مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر میزان مصرف برق بخش خانگی را حدود ۳۲ درصد از کل برق مصرفی کشور عنوان کرد که این میزان در زمان تابستان به علت استفاده از وسایل سرمایشی و پیک مصرف به ۵۲ تا ۵۳ درصد می‌رسد.

به گفته وی؛ اگرچه هرساله با افزایش ۴ تا ۵ درصدی در میزان برق مصرفی در پیک مصرف همراه بودیم، اما میزان انرژی که در شهریور ماه امسال به بخش خانگی فروخته شد، نسبت به سال گذشته کاهش ۳.۸ درصدی داشته است.

یاقوتی در خصوص الگو‌های مصرف نیز گفت: مطابق الگویی که براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تعریف شده است، ۷۵ درصد جامعه زیر الگو (کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی) در تابستان برق مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ درصد از مشترکان دسته دوم از مصرف کنندگان را تشکیل می‌دهند که در محدوده بین الگو تا ۱.۵ نیم برابر الگو مصرف دارند که این میزان نیز بسته به شرایط قابل قبول است و از این رو حدود ۹۰ درصد از مشترکان بخش خانگی به میزان قابل قبولی، برق مصرف می‌کنند، اما از ۱۰ درصد باقی مانده حدود ۷.۵ درصد تا ۲.۵ برابر الگو و باقی بیش از ۲.۵ برابر الگو برق مصرف می‌کنند.

مدیرکل مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در تشریح نحوه محاسبه هزینه قبوض مشترکان برق این محاسبه را براساس شاخص نرخ تامین برق (۹۵۲ تومان در سال ۱۴۰۴) عنوان کرد و افزود: بر این اساس مشترکانی که زیر الگو مصرف می‌کنند به طور تقریبی ۱۶ درصد از نرخ تامین برق را پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر مشترکی ۳۰۰ کیلووات برق مصرف کند باتوجه به نرخ ۹۵۲ تومانی و پرداخت ۱۶ درصد از این نرخ، هزینه قبض ماهانه او حدود ۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود که با درنظر گرفتن مالیات برارزش افزوده، عوارض و بیمه مشترکان و ... این میزان برای دوره ۲ ماهه حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و این نرخ به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت، در مناطق جنوبی کشور کمتر است.

وی ادامه داد: مشترکانی که در پله دوم و در سقف الگو (۳۰۰ کیلووات) یا کمی بیشتر قرار دارند، هزینه برق آنها بعد از ۳۰۰ کیلووات حدود ۱.۵ برابر الگو است بنابراین اگر مشترکی ۴۰۰ کیلووات برق مصرف کند تا سقف ۳۰۰ کیلووات ۵۰ درصد از هزینه و پس از آن ۱.۵ برابر الگو را پرداخت خواهد کرد که تقریبا برای یک دوره یک ماهه حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد شد.

به گفته یاقوتی؛ مشترکان در پله سوم از ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر و برخی از مشترکانی که حدود ۵ تا ۶ برابر الگو مصرف می‌کنند، هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌پردازند و تخفیف‌هایی که برای مشترکان در نظر گرفته شده برای آنها لحاظ نخواهد شد.

وی اضافه کرد: براساس این الگو ممکن است مشترکی که در تابستان ۳ هزار کیلوات ساعت برق مصرف می‌کند اگرچه در مقایسه عددی، ۱۰ برابر بیشتر از مشترک پله اول است، اما هزینه برق او ممکن است تا ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد که فاصله ۴۰ تا ۵۰ برابری را نشان می‌دهد.

یاقوتی گفت: براساس اطلاعات بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی سرانه مصرف انرژی در کشور ما به دلیل رفتار مصرف که به واسطه ساختار، الگوی مصرف متفاوت، یارانه‌ها و و برخی شرایط ایجاد شده همچنین عدم بهره‌مندی از تجهیزات مناسب مصرف انرژی نسبت به نرم جهانی بسیار زیاد است و نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد.

یاقوتی تصریح کرد: برخی از مقیاس‌ها نیز در کشور ما قابل قیاس با دیگر کشور‌ها نیست به عنوان مثال میزان مصرف برق و گاز در مقایسه دو استان اردبیل و هرمزگان به هیچ وجه قابل قیاس با یکدیگر نیست و از این رو اگر مجموع سبد انرژی را در کشور مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ذهنیت‌هایی که درمورد سرانه برق وجود دارد کاملا متفاوت است، اما به طور کلی اگر شاخص شدت مصرف انرژی را درنظر بگیریم، این میزان بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است.