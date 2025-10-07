پخش زنده
شهردار نوشهر از تجهیز ناوگان آتشنشانی با دو خودروی جدید و آغاز احداث ساختمان شماره ۲ در مرکز شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عادل خزائیپول شهردار نوشهر اعلام کرد: با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال، دو دستگاه خودروی جدید آتشنشانی به ناوگان امدادی شهری اضافه شد.
وی با اشاره به پراکندگی جمعیت و حجم بالای تردد در ایام تعطیلات، افزود: نیاز به حضور سریع نیروهای آتشنشانی در محل حادثه بیش از گذشته احساس میشد. به همین منظور، کلنگ ساختمان شماره ۲ آتشنشانی نوشهر در مرکز شهر به زمین زده شد تا خدمات امدادی با سرعت و اثربخشی بیشتری به شهروندان ارائه شود.
شهردار نوشهر تأکید کرد: این ساختمان با مساحت حدود ۲۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن در اسرع وقت آغاز میشود تا بخشی از مشکلات موجود در حوزه امداد و ایمنی شهری برطرف شود.
در مراسم رونمایی از خودروهای جدید، از آتشنشانان و ایثارگران نمونه نوشهر نیز تجلیل بهعمل آمد.
خزائیپول ضمن قدردانی از تلاشهای پرسنل آتشنشانی و حمایت مردم، گفت: این اقدامات بخشی از برنامههای مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی، خدماترسانی و آرامش خاطر شهروندان است.