به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عادل خزائی‌پول شهردار نوشهر اعلام کرد: با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال، دو دستگاه خودروی جدید آتش‌نشانی به ناوگان امدادی شهری اضافه شد.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت و حجم بالای تردد در ایام تعطیلات، افزود: نیاز به حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه بیش از گذشته احساس می‌شد. به همین منظور، کلنگ ساختمان شماره ۲ آتش‌نشانی نوشهر در مرکز شهر به زمین زده شد تا خدمات امدادی با سرعت و اثربخشی بیشتری به شهروندان ارائه شود.

شهردار نوشهر تأکید کرد: این ساختمان با مساحت حدود ۲۰۰ متر مربع احداث خواهد شد و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن در اسرع وقت آغاز می‌شود تا بخشی از مشکلات موجود در حوزه امداد و ایمنی شهری برطرف شود.

در مراسم رونمایی از خودروهای جدید، از آتش‌نشانان و ایثارگران نمونه نوشهر نیز تجلیل به‌عمل آمد.

خزائی‌پول ضمن قدردانی از تلاش‌های پرسنل آتش‌نشانی و حمایت مردم، گفت: این اقدامات بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی، خدمات‌رسانی و آرامش خاطر شهروندان است.