به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵ توسط الزویر که بر اساس شاخص‌های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپوس تعداد ۶ پژوهشگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

در این انتخاب که بر اساس عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵ و عملکرد آنان در طول خدمت صورت گرفته است، دکتر سید مهدی جعفری، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دکتر سید حسین حسینی‌فر، عضو هیأت علمی گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دکتر الهام اسدپور، دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه، دکتر کیوان آصف‌پور وکیلیان و دکتر احمد تقی‌زاده علی‌سرائی، اعضای هیأت علمی گروه مکانیک بیوسیستم و دکتر مجید نوش کام، عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی موفق به حضور در بین پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان شدند.

این ارزیابی بر اساس دو مدل پایگاه داده که مدل اول تا پایان سال ۲۰۲۴ و نمایانگر شاخص عملکرد بلندمدت پژوهشگران پیشکسوت و مدل دوم، بر اساس داده‌های یکساله ۲۰۲۱ است انجام شده و در آن شاخص طول دوره فعالیت به عملکرد علمی پژوهشگر در کل دوران حرفه‌ای او اشاره دارد و تعداد کل استنادات دریافت‌شده توسط مقالات پژوهشگر را تا پایان سال ۲۰۲۴ در بر می‌گیرد.

این شاخص معیار‌هایی همچون تعداد استنادها، شاخص h و سهم پژوهشگر در مقالات مشترک را ارزیابی می‌کند.

گفتنی است: در این رتبه بندی، رتبه جهانی پژوهشگران بر مبنای نمره ترکیبی (بدون خوداستنادی) تعیین می‌شود و پژوهشگران در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه طبقه‌بندی شده‌اند و از کشور ایران ۲ هزار و ۵۳۳ دانشمند در فهرست دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد سال ۲۰۲۴ و هزار و ۲۰۱ دانشمند در فهرست دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت فعالیت قرار گرفته است.