مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نمای طرح‌های درحال ساخت با هدف آراستگی چهره شهر و ارتقای ایمنی، تزئین می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به اهمیت آراستگی منظر شهری و نقش آن در ارتقای تجربه زیست ساکنان و گردشگران، گفت: این اقدام بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری و زیباسازی فضا‌های عمومی است.

او افزود: این طرح با هدف ارتقای استاندارد‌های شهری و آماده‌سازی برای میزبانی از رویداد‌های متنوع اجرا می‌شود.

اعضای شورا نیز تقویم رویداد‌های هفته بزرگداشت کیش را در دو محور اصلی بررسی کردند.

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری طرح‌ها در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، عمرانی و ارتباطات و برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی‌شده برای هفته کیش بررسی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بر ضرورت هماهنگی بین معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای منسجم برنامه‌های هفته بزرگداشت کیش تأکید کرد.

محمد کبیری، گفت: رویداد‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کیش، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای رضایتمندی ساکنان و گردشگران خواهد بود.