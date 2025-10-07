پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نمای طرحهای درحال ساخت با هدف آراستگی چهره شهر و ارتقای ایمنی، تزئین میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به اهمیت آراستگی منظر شهری و نقش آن در ارتقای تجربه زیست ساکنان و گردشگران، گفت: این اقدام بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری و زیباسازی فضاهای عمومی است.
او افزود: این طرح با هدف ارتقای استانداردهای شهری و آمادهسازی برای میزبانی از رویدادهای متنوع اجرا میشود.
اعضای شورا نیز تقویم رویدادهای هفته بزرگداشت کیش را در دو محور اصلی بررسی کردند.
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری طرحها در حوزههای گردشگری، اقتصادی، عمرانی و ارتباطات و برنامهها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی پیشبینیشده برای هفته کیش بررسی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بر ضرورت هماهنگی بین معاونتها و دستگاههای اجرایی برای اجرای منسجم برنامههای هفته بزرگداشت کیش تأکید کرد.
محمد کبیری، گفت: رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای کیش، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای رضایتمندی ساکنان و گردشگران خواهد بود.