مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، صنعت خودرویی را خروجی توسعه صنعتی دانست و گفت: در صنعت فولادی به توسعه ۶۰ درصدی رسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما آقای عادل پیرمحمدی در چهارمین دوره کارگاه‌های علمی تخصصی پوشش‌های خودرویی به تعامل هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه اشاره کرد و افزود: موضوعی که اکنون کشور به آن نیاز دارد برنامه ریزی بلند مدت در حوزه توسعه صنعتی است که این موضوع باید به ویژه در محیط‌های دانشگاهی مد نظر قرار گیرد.



وی گفت: توسعه صنعتی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که زیر ساخت‌های کشور را درست کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه صنعت خودرویی خروجی توسعه صنعتی است گفت: ۴ صنعت از پایه‌های اصلی توسعه صنعتی است که اگر در این ۴ صنعت توسعه پیدا کنیم اتفاقات خوبی در حوزه توسعه پایدار رخ می‌دهد.



وی افزود: اگر در حوزه صنعت خودرویی به توفیقاتی نرسیده‌ایم به این دلیل است که در این چهار حوزه توفیقی نداشتیم.

پیرمحمدی با بیان اینکه نخستین صنعت، صنعت فولاد و فلزات است گفت: ما کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و کارخانجات الیاژ‌های فلزی را داریم که در صنعت فولاد به رشد و توسعه ۶۰ درصدی رسیده‌ایم.

وی افزود: در ۵۰ سال گذشته یک فولاد در کشور تولید نمی‌شد، اما اکنون ۱۵۰ کارخانه تولید فولاد و فولاد‌های آلیاژی در این صنعت در کشور وجود دارد و توانسته‌ایم بخش عمده‌ای از تولیدات این حوزه را به خود کفایی برسانیم که پیش از این اغلب وارداتی بود.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: ما در برخی از خودرو‌ها درصد خود کفایی را در ورق‌های فولادی به ۹۵ درصد رسانده‌ایم در صورتیکه در دهه ۶۰ میزان خودکفایی حدود ۵ درصد بود، اما اکنون به خود کفایی ۹۵ درصدی در تولید ورق‌های فولادی رسیده‌ایم هرچند که در بحث استحکام خودرویی در برخی خودرو‌ها مانند "تارا" و "ری را" درصد خودکفایی به ۶۰ درصد رسیده است و ۴۰ درصد ورق‌های فولادی مورد نیاز را نمی‌توانیم تولید کنیم.



وی افزود: البته در بحث فلزات تنها فولاد نیست و آلومینیوم، سرب،روی و فلزات دیگر نیز در بحث تولید توفیقاتی داشته‌ایم.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: دومین صنعت پایه و اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار صنعتی، مواد پتروشیمی و پلیمری است که در این حوزه کمتر از ۵۰ درصد توفیق تولید داشته‌ایم و برای تولید فوم صندلی تا داشبورد خودرو‌ها به این صنعت نیاز داریم که البته استفاده از این صنعت تنها در صنعت خودرو نیست و در همه صنایع به آن نیاز داریم.

وی افزود: هر ساله به بیش از ۶۰ هزار تن برای تولید فوم صندلی و داشبورد خودرو و غیره نیاز داریم، اما توفیق آنچنانی در تولید محصولات پتروشیمی نداشتیم و اکنون نیاز به یک سرمایه گذاری در این حوزه صنعتی داریم.



پیرمحمدی گفت: توفیقات ما در حوزه پتروشیمی کمتر از ۵۰ درصد است و در بحث مواد پلیمری و رنگ بیشتر وارداتی است و خیلی در مسئله تولید داخلی توفیقی در این حوزه نداشتیم.

وی افزود: سومین صنعت ماشین آلات صنعتی، قالب سازی و نرم افزار‌های مربوطه است که امروز در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد در این حوزه صنعتی نیز توفیق داشته‌ایم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه اکنون پاشش رنگ در صنعت خورویی توسط ماشین انجام می‌شود و ۸۰ درصد پاشش رنگ را رباط انجام می‌دهد؛ گفت: برای کاهش مصرف سوخت باید موتور جدید تولید کنیم اما ماشین آلات مورد نیاز نداریم.

وی افزود: آنچه که در کشور‌های توسعه یافته صنعتی از صنایع مختلف پشتیبانی می‌کند، ماشین سازی است و نقش مهمی در ارتقاع کیفیت دارد که اکنون در بحث ماشین سازی راهبرد بلند مدتی در کشور ما وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد.

پیرمحمدی گفت: در بحث قالب‌های فلزی اکثرا خودکفا شده‌ایم هرچند که هنوز به فناوری‌های این حوزه نیز نیاز داریم، اما در بحث قالب‌های تزریق خیلی توفیق نداشته‌ایم و در این حوزه اکثرا وارد کننده‌ایم و فعلا وابسته‌ایم.

وی افزود: چهارمین صنعت نیز در حوزه توسعه پایدار صنعتی، صنایع الکترونیکی و نیمه هادی هاست که در این صنعت نیز اصلا توفیقی نداشته‌ایم؛ توفیقات ما بیشتر از ۵ درصد نیست. صنعتی که در این حوزه بتواند ما را پشتیبانی کند و‌ای سی یو تولید کند نداریم البته شرکت‌های دانش بنیان پای کار آمدند و فعالیت‌های خوبی داشته‌اند، اما در بحث صنایع الکترونیکی توفیقات خیلی کم بوده است.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: خروجی این ۴ صنعت، خودرو، کشتی سازی، لوازم خانگی و صنایع مختلف می‌شود که تا روی این چهار صنعت سرمایه گذاری و تحقیق نکنیم نمی‌توانیم در سایر صنایع توفیقاتی داشته باشیم.

وی افزود: اکنون آینده، آینده خودرو‌های هیبریدی است که با توجه به مصرف بنزینی که داریم از تولید کننده بنزین به واردکننده بنزین تبدیل شده‌ایم باید کاهش مصرف سوخت را در تولید خودروها رقم بزنیم تا بتوانیم مصرف سوخت را به کمتر از ۵ لیتر برسانیم که تنها راه آن تولید خودرو‌های هیبریدی است.

پیرمحمدی گفت: خودرو‌های هیبریدی در اوایل سال آینده به خط تولید می‌رسد، اما وابستگی در تولید این خودرو زیاد شده است؛ دانشگاه‌ها در این ۴ صنعت که پایه‌های توسعه پایدار هستند، بسیار می‌تواند کمک کند.