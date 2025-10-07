پخش زنده
استاندار اصفهان پنجشنبهها را در استان اصفهان دورکاری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه نشست کارگروه منابع انسانی و تحول اداری استان گفت:بر اساس تصمیم شورای تحول اداری استان، از پنج شنبه این هفته ۱۷ مهرماه تا پایان سال جاری، فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه در قالب «دورکاری» اجرا خواهد شد و ساعات کاری روزهای ديگر به ۶:۴۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ تغییر مییابد.
مهدی جمالینژادادامه داد: موضوع تعطیلی پنجشنبهها پیش از این در برخی استانها اجرا شد، اما سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد این اقدام مطابق قانون نیست.
وی گفت: برای حل این مشکل، قرار بود موضوع در سمینار استانداران مطرح شود تا یک تصمیم واحد و هماهنگ برای تمامی استانهای کشور گرفته شود؛ كه اين موضوع به هيئت دولت به استانداران واگذار شده است .
جمالینژاد با اشاره به اینکه تعطیلی پنجشنبهها برای استان صنعتی اصفهان به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت و تجارت ایران مشکلاتی را به همراه دارد افزود: باتوجه به اینکه تعطیلی یک روز کاری، اخلال در تعاملات بینالمللی و هماهنگی با بازارهای جهانی،افزایش بار کاری در دیگر روزها و احتمال افزایش حجم کاری روزهای دیگر هفته و نارضایتی بخشی از فعالان اقتصادی و برخی از بازرگانان و صاحبان صنایع را به دنبال دارد، لازم است استانداری اصفهان، در ترازوی سنجش منافع و مضرات، اولویت را به سلامت عمومی و حفظ محیطزیست داد و دور كاري ادارات را تصویب کرد .
استاندار اصفهان گفت:این تصمیم پس از تشکیل کمیتهای مشترک بین استانداری و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط بررسی همه جانبه معایب و مزایا گرفته شده است.
مهدی جمالي نژاد افزود :دستگاه هاي خدماتي ،امدادي و شبانه روزي از اين طرح مستثني هستند.
وی ادامه داد: در نهايت اين اقدام در راستای افزایش بهرهوری و ساماندهی ناترازی انرژی،کاهش آلودگی هوا،رونق بخشیدن به حوزه گردشگری و تقویت بنیان خانواده و نشاط و شادابی بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.