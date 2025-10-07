تشکیل ۱۹ فقره پرونده تعزیراتی در هشترود
مدیر جهاد کشاورزی هشترود از تشکیل تعداد ۱۹ فقره پرونده تعزیراتی در خصوص گرانفروشی مرغ زنده درب مرغداریها تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمد علیزاده اظهار کرد:۱۹ فقره پرونده تعزیراتی توسط بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هشترود و در راستای نظارت بر تامین، تولید و نظارت بر قیمت مرغ زنده درب مرغداری و کنترل بازار گوشت مرغ تشکیل شده و در سامانه سیمبا (سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) ثبت و به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردید.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح نظارت موثر بر قیمت مرغ زنده در سطح مرغداریها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود گفت: بازرسیها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.