مدیر جهاد کشاورزی هشترود از تشکیل تعداد ۱۹ فقره پرونده تعزیراتی در خصوص گرانفروشی مرغ زنده درب مرغداری‌ها تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده اظهار کرد:۱۹ فقره پرونده تعزیراتی توسط بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هشترود و در راستای نظارت بر تامین، تولید و نظارت بر قیمت مرغ زنده درب مرغداری و کنترل بازار گوشت مرغ تشکیل شده و در سامانه سیمبا (سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) ثبت و به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردید.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح نظارت موثر بر قیمت مرغ زنده در سطح مرغداری‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود گفت: بازرسی‌ها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.