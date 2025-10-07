دبیرخانه جشنواره سالانه فرهنگی و هنری نمد با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای منسجم این رویداد تشکیل و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز به کرد.

آغاز به کار دبیرخانه جشنواره فرهنگی و هنری نمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: با تشکیل دبیرخانه، حوزه‌های مختلف جشنواره شامل بخش‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و پشتیبانی وارد مرحله اجرایی می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره در دستور کار قرار گرفته است.

مصطفی جعفری افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد فرهنگی با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و هنری، حمایت از هنرمندان محلی و ترویج فرهنگ نمد برگزار می‌شود.

وی گفت: این جشنواره تلاش دارد ضمن نمایش دستاوردهای هنرمندان، زمینه تعامل و هم‌افزایی فرهنگی در سطح ملی را فراهم کند.

جعفری افزود: در همین راستا، حوزه‌های تخصصی جشنواره نیز به‌ زودی تشکیل و جزئیات زمان‌بندی و نحوه برگزاری برنامه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.