ساخت ۱۰ مدرسه در کردستان با استفاده از طرح "نشاندار کردن مالیات" تأمین اعتبار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، از تأمین ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۱ پروژه عمرانی در استان از محل طرح «نشاندار کردن مالیات» خبر داد.
وی با اشاره به اجرای این طرح برای دومین سال متوالی گفت: در سال جاری ۵۷۴۱ مؤدی مالیاتی با مشارکت در طرح نشاندار کردن مالیات، بخشی از مالیات خود را در راستای توسعه پروژههای عمرانی استان اختصاص دادند که از این محل، ۱۵۷ میلیارد تومان از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرای پروژهها تأمین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: از مجموع ۲۴ پروژه معرفیشده در استان، تاکنون ۱۱ پروژه تأمین اعتبار شده است که شامل ۱۰ مدرسه و یک پروژه انرژی (نیروگاه تلمبهذخیرهای آزاد سنندج) میباشد.
فعلهگری با اشاره به میزان کل اعتبار مورد نیاز برای پروژههای استان اظهار داشت: از مجموع ۴۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینیشده، ۱۵۷۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۷ میلیارد تومان) از طریق مشارکت مؤدیان در طرح نشاندار کردن مالیات تأمین شده است.
وی تصریح کرد: پروژههای این طرح در حوزههای آموزش و پرورش (۱۲ طرح)، حملونقل و عمران شهری و روستایی (۵ طرح)، انرژی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش عالی و امور فرهنگی اجرا خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان با تأکید بر نقش مؤثر این طرح در مردمیسازی نظام مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی گفت: اجرای طرح نشاندار کردن مالیات گامی مؤثر در جهت شفافیت مالی، توسعه متوازن و جلب مشارکت مؤدیان در تصمیمسازیهای توسعهای استان است.