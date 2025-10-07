پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری ۲۰ سارق در عملیاتهای جداگانه پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۲۰ سارق در عملیاتهای جداگانه خبر داد و گفت: این افراد با روشهای مختلفی از جمله جیببری، سرقت لوازم خودرو و استفاده از پلاکهای تقلبی اقدام به سرقت میکردند.
سرهنگ منوچهر نصیری افزود: برخی از سارقان حتی برای فریب شهروندان از سلاحهای تقلبی استفاده میکردند.
وی گفت: در جریان این عملیات، مأموران پلیس موفق شدند اعضای چند باند سرقت را شناسایی و دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: ۵ نفر از این سارقان تبعه غیرایرانی هستند.