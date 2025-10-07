به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی تکاب در نشست با اصحاب رسانه که بمناسبت هفته فراجا ترتیب یافته بود گفت: طی شش ماهه نخست سالجاری ۴۸۹۲ تماس امدادی از پلیس در تکاب صورت گرفته است.

سرهنگ محمدقلیزاده با اذعان به کشف ۹۳ درصدی جرائم سرقت در تکاب افزود: جرائم سرقت در شهرستان نسبت به مدت مشابه در سال قبل با ۱۰ درصد کاهش رو‌به‌رو بوده است.

وی ضمن اشاره به دستگیری ۷۵ دصدی معتادین و سوداگران مواد مخدر در تکاب گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ طی شش ماهه نخست امسال ۳۵ درصد افزایش کشف مواد مخدر را در شهرستان شاهد بودیم.

سرهنگ محمدقلیزاده گفت: در موضوع امنیت روانی و آسایش مردم و نبارزه با مخلان نظم عمومی در جامعه طی شش ماهه نخست سال ۷۵ دستگاه خودرو و موتور سیکلت مزاحم در شهرستان توقیف شده است.

فرمانده انتظامی تکاب پلیس را خادم واقعی مردم دانسته و افزود: مجموعه عوامل انتظامی شهرستان با خلوص نیت در خدمت امنیت جامعه هستند و امنیت مردم خط قرمز ماست.