ناظر گمرکات استان بوشهر:
افزایش ۵۶ درصدی درآمد گمرکات استان بوشهر
علی سلیمانی گفت: درآمد گمرکهای استان بوشهر در شش ماه نخست امسال، ۱۴ هزار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده است که در همسنجی با سال گذشته، ۵۶ درصد افزایش یافته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که جایگاه نخست کشور را بهدست آوردهایم.
علی سلیمانی افزود: بیشتر کالاهای صادراتی از گمرکات استان، محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزی و صیفیجات تازه بوده که به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، برزیل، ترکیه، عمان، قطر، بنگلادش و کویت صادر شدهاند.
او اضافه کرد: در بخش واردات نیز در ۶ ماه نخست امسال، ۳۴۹ هزار تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است.
سلیمانی ادامه داد: بیشتر کالاهای وارداتی به گمرکات استان، دیزل ژنراتور برق، اجزا و قطعات نیروگاهی، پارچه، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت، چای، انواع لوازم خودرو و الکتروموتور بوده که از کشورهای امارات متحده عربی، چین، روسیه، هند، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان به کشور وارد شدهاند.
اقدامات راهبردی گمرک بوشهر در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی
علی سلیمانی با اشاره به اقدامات راهبردی گمرک بوشهر در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان گفت: از ۲۳ خرداد آغاز جنگ تحمیلی تا ۳ تیر، ۵۸ هزار و ۳۸۳ تن کالا از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد که نزدیک به ۵۰ هزار تن آن کالای اساسی و مورد نیاز مردم بود.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر افزود: در آن روزها با تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در گمرک بوشهر و سایر گمرکات استان، با بررسی و نظارت بر اظهارنامههای موجود، کارهای لازم برای روانسازی ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه در گمرکات استان صورت گرفت.
سلیمانی اضافه کرد: در این مدت نزدیک به ۵۰ هزار تن کالای اساسی شامل حبوبات، برنج، انواع دانههای روغنی، چای، تجهیزات و ملزومات پزشکی، ماشینآلات تولیدکننده کالاهای اساسی و انواع ماشینهای راهسازی در کمترین زمان ممکن و بهصورت شبانهروزی از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد.
ناظر گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، ۵۸ هزار تن کالا از گمرکهای استان بوشهر ترخیص شد؛ این در حالی است که در ۱۲ روز قبل از آن، ۲۳ هزار تن کالا از گمرکات استان ترخیص شده بود.
این فعالیت در استان بوشهر، تجلیل و تشویق رئیس کل سازمان گمرک ایران را در پی داشت.