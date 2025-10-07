به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: عمده کالا‌های صادراتی از گمرکات استان شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزیجات و صیفی‌جات تازه بوده است.

آقای سلیمانی افزود: کشور‌های چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، برزیل، ترکیه، عمان، قطر، بنگلادش و کویت مقصد کالا‌های صادراتی گمرکات استان بوشهر بوده‌اند.

وی گفت: در ۶ ماهه امسال ۳۴۹ هزار تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است.

سلیمانی افزود: عمده کالا‌های وارداتی به گمرکات استان شامل: دیزل ژنراتور برق، اجزا و قطعات نیروگاهی، انواع پارچه، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت، انواع چای، انواع لوازم خودرو و الکتروموتور بوده است؛ کشور‌های امارات متحده عربی، چین، روسیه، هند، فیلیپین، سری لانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان مبدا کالا‌های وارداتی گمرکات استان بوشهر بوده‌اند.

وی گفت: در ۶ ماه امسال ۱۴ هزار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است.

سلیمانی افزود: از محل سفر اول قانون ساماندهی مبادلات مرزی (کوله بری و ملوانی)، از مجموع تعداد هزار و ۱۷۳ شناور خارج شده از اسکله، تعداد ۲۸۹ فروند شناور تا کنون ترخیص شده است. میزان کالای ترخیص شده این شناور‌ها در مجموع ۴۰۰۰۰ تن و به ارزش ۱۵۹ میلیون یورو می‌باشد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر به اقدامات راهبردی گمرک بوشهر در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان اشاره کرد و گفت: از ۲۳ خرداد آغاز جنگ تحمیلی تا ۳ تیرماه سال جاری ۵۸ هزار و ۳۸۳ تن کالا از گمرکات استان بوشهر ترخیص گردید که حدود ۵۰ هزار تن آن کالای اساسی و مورد نیاز بود.

سلیمانی افزود: با آغاز حملات رژیم سفاک صهیونیستی به کشورمان کارکنان گمرکات استان بوشهر به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور، عرصه خدمتگزاری را خالی نکردند و جان برکف نسبت به انجام ترخیص کالا‌های اساسی و موردنیاز جامعه از گمرکات استان اقدام نمودند.

وی به تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در روز‌های نخست جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهارداشت: در همین راستا با تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در گمرک بوشهر و سایر گمرکات استان ضمن بررسی و نظارت بر اظهارنامه‌های موجود، اقدامات لازم جهت تسهیل و روان سازی ترخیص کالا‌های اساسی و مورد نیاز جامعه در گمرکات استان صورت گرفت.

ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: در این مدت حدود ۵۰ هزار تن کالای اساسی شامل حبوبات، برنج، انواع دانه‌های روغنی، چای، تجهیزات و ملزومات پزشکی، ماشین آلات تولید کننده کالا‌های اساسی و انواع ماشین آلات راهسازی در کمترین زمان ممکن و به صورت شبانه روزی از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد.

سلیمانی اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در گمرکات استان زمانی بیشتر نمایان می‌شود که طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی ۵۸ هزار تن کالا ترخیص گردید در صورتی که طی ۱۲ روز قبل آن ۲۳ هزار تن کالا از گمرکات استان ترخیص شده بود.