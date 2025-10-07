نگاهی به چند فیلم، مستند و برنامه تلویزیونی

نگاهی به چند فیلم، مستند و برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «آخرین عکس»، روایتی از فضایل اخلاقی و منش انسانی شهید حاج حسین همدانی، از زبان همسر و همرزمانش، نگاهی نزدیک به زندگی، باور‌ها و خاطراتی که از او به‌جا مانده است، از شبکه مستند پخش می شود.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی امامی، چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «پیک»، در گونه اکشن، ماجراجویی و جنایی محصول اسپانیا، بلژیک و فرانسه در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره ایوان پسر جوانی است که وارد شغل پولشویی می‌شود و کم کم در فساد غرق شده و در نهایت توسط پلیس دستگیر شده و به زندان می‌افتد.

وارد شدن در مسیر رفتار‌های تبهکارانه در زندگی، نوعی از گمراهی عمیق است که گاه، مرحله به مرحله رخ می‌دهد. انسان تبهکار، ابتدا به خود می‌گوید که پس از انجام مقداری عمل خلاف قانون، با به دست آوردن پول‌های حاصل از آن، دیگر در ادامه زندگی دست از تبهکاری فرو می‌شوید و با استفاده از پول‌های به دست آمده، ادامه زندگی اش را به صورتی معمولی یا حتی شرافتمندانه طی خواهد کرد. چنین انسانی در تاریکی جهل عمیقی قرار دارد، زیرا نمی‌داند که بار کج هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید و با استفاده از پول کثیف، امکانی برای زندگی تمیز میسر نیست. بدین ترتیب، وارد شدن در مرحله اولیه از تباهی، دروازه ورود فرد به مراحل بعدی و عمیق‌تر تا رسیدن به قهقهرای منجلاب‌های سیاه کاری است که انسان را سرانجام درون خود غرق می‌کند. این روندی است که شخصیت اصلی فیلم جذاب اکشن «پیک»، حین ماجراجویی‌های تبهکارانه اش طی می‌کند تا سرانجام توسط ماموران قانون دستگیر می‌شود و به سزای عمل خود می‌رسد.

در حالی که پخش مجموعه «پسران هور»، از سه‌شنبه ۸ مهر آغاز شده و طی روز‌های اخیر با استقبال مخاطبان همراه بوده است، از پوستر رسمی این مجموعه تلویزیونی رونمایی شد.

«پسران هور»، به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایتی تازه از قرارگاه سری نصرت و فرمانده آن شهید علی هاشمی است، روایتی که با وفاداری به منابع تاریخی و پرهیز از لحن شعاری، از دل اسناد و خاطرات قرارگاه نصرت، نمایی انسانی از جنگ را به تصویر کشیده است.

در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباس‌زاده، سهند جاهد، مرتضی شاه‌کرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این مجموعه در مرکز سریال سوره و با حمایت سیمافیلم تولید شده است.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز با حضور استعداد‌های درخشان جشنواره‌های دانش‌آموزی، سفری علمی و الهام‌بخش از سالن پژوهش تا میدان سلامت خواهد داشت، جایی که نوجوانان از mRNA و واکسن سرطان حرف می‌زنند و تصویر دنیایی سالم‌تر را ترسیم می‌کنند.

این برنامه تلویزیونی ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه آموزش پخش می شود.

این قسمت با حضور دانش‌آموزان برگزیده جشنواره پژوهشی و کارشناسان حوزه سلامت، نگاهی نو به آینده علمی و زیستی دانش‌آموزان خواهد انداخت.

مهمانان این برنامه رها مهدوی کریمی، آمیتیس مصومیان و آترین توفیقی، دانش‌آموزان برگزیده جشنواره پژوهشی و فرشته لطیفی، کارشناس سلامت آموزش و پرورش منطقه ۱۳ هستند.

در این برنامه، گفت‌و‌گو‌هایی شنیدنی درباره پروژه‌های علمی دانش‌آموزی، از جمله پژوهش در حوزه mRNA و طراحی واکسن سرطان روده بزرگ مطرح می‌شود. همچنین، پویش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان به عنوان یکی از محور‌های سلامت‌محور برنامه معرفی خواهد شد.

یکی دیگر از بخش‌های جذاب مثبت آموزش امروز، ارتباط تصویری با اعضای جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان است که فضا را با حال و هوای شاد و صمیمی پیوند می‌دهد.

همزمان با روز جهانی کودک، مسابقه تلویزیونی «دو نقطه»، در ویژه‌برنامه‌ای متفاوت، میزبان چهره‌های خاطره‌انگیز دوران کودکی مخاطبان خواهد بود.

در این ویژه‌برنامه، چهارشنبه ۱۶ مهر مجریان محبوب و ماندگار تلویزیون، گیتی خامنه و الهه رضایی، و در ادامه پنجشنبه ۱۷ مهر، مریم وطن‌پور و فاطمه امینی به عنوان سرگروه در کنار نوجوانان شرکت‌کننده حضور خواهند داشت.

«دو نقطه»، با محوریت وطن، ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی، تلاش می‌کند ضمن ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، پیوند نسل جدید با زبان فارسی و ارزش‌های فرهنگی ایران را تقویت کند.

این مسابقه با حضور ۸۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی برگزار می‌شود و در هر قسمت، رقابت‌هایی پرهیجان میان شرکت‌کنندگان با سرگروهی چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون جریان دارد.

«دو نقطه» محصول گروه اجتماعی ـ اقتصادی شبکه دو به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است. این مسابقه سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۲۲، پخش و روز بعد در ساعات ۳ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۴:۱۵ بازپخش می شود.