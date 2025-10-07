پخش زنده
امروز: -
پیشنویس قطعنامه چین درباره ارتقا و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب مقابله با نابرابریها در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از رادیو و تلویزیون مرکزی چین؛ این پیشنویس از سوی چین و به نمایندگی از نزدیک به ۷۰ کشور از جمله بولیوی، مصر، پاکستان و آفریقای جنوبی ارائه شده است.
چن شو، سفیر و نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنوسوئیس، در این نشست گفت: با توجه به همزمانی امسال با هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و سیامین سالگرد تصویب «اعلامیه و برنامه اقدام پکن»، پیشنهاد چین با هدف کاهش اختلافات، ایجاد اجماع و تمرکز بر همکاریهای عملی ارائه شده است.
وی بر لزوم تقویت چندجانبهگرایی و همکاری بینالمللی تأکید کرد و خواستار برگزاری بحثهای موضوعی و گفتوگوهای تعاملی در شورای حقوق بشر، حمایت از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای گسترش فعالیتهای خود در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد.
براساس این پیشنهاد نهادی با عنوان «مرکز دانش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ایجاد شده که وظیفه آن ارائه کمکهای فنی و ظرفیتسازی بهتر برای کشورهای نیازمند در این حوزه است.
مقامات چینی معتقدند این قطعنامه بازتابدهنده نیازهای واقعی مردم و به درخواست کشورهای در حال توسعه برای افزایش سرمایهگذاری در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه شده است.