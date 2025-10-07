پخش زنده
نمایشگاه «پایتخت خاطرهها» با محوریت بازنمایی چهره تاریخی تهران در آثار چاپی و تصویری هنرمندان و سفرنامهنویسان اروپایی قرن نوزدهم میزبان علاقهمندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناهید نجفی، مدیر موزه رضا عباسی با اشاره به اینکه این نمایشگاه شامل مجموعهای از چاپها و تصاویر مربوط به دوران قاجار است، افزود: «در این آثار، هنرمندان و چاپگران اروپایی با نگاهی هنرمندانه و مستند، تهران را از زاویهای متفاوت روایت کردهاند؛ تصاویری که بازتابی از نخستین مواجهه جهانیان با چهره پایتخت ایران در قرن نوزدهم به شمار میآید.»
نجفی با تأکید بر اهمیت این آثار در شناخت سیر تحول شهری و فرهنگی تهران گفت: «نمایش چنین مجموعههایی نهتنها برای پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ هنر ارزشمند است، بلکه به درک بهتر از میراث تصویری و هویت بصری شهر نیز کمک میکند.»
نمایشگاه «پایتخت خاطرهها» از ۱۶ تا ۳۰ مهرماه در موزه رضا عباسی برپا خواهد بود و بازدید برای عموم علاقهمندان آزاد است.