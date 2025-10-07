رئیس ایمنی و حریم راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات ایمن‌سازی محور شهرکرد به سورشجان خبر داد.

آغاز عملیات ایمن‌سازی و تعریض محور شهرکرد به سورشجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فریدون پیشکار گفت: با توجه به احتمال وقوع حادثه رانندگی در پیچ خطرناک محور شهرکرد به سورشجان (گردنه خلک)، عملیات ایمن‌سازی و اصلاح هندسی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این طرح، با تعریض قوس خطرناک محور، نسبت به بهسازی شیب شیروانی، اجرای دیواره حائل، اصلاح زهکشی و نصب علائم ایمنی جدید اقدام می‌شود تا ایمنی تردد وسایل نقلیه به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

پیشکار تصریح کرد: این محور یکی از مسیر‌های پرتردد شهرستان شهرکرد است و اصلاح هندسی آن می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک در منطقه ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات ایمن‌سازی با همکاری واحد‌های راهداری شهرستان شهرکرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل پاییز به بهره‌برداری برسد.