فراخوان طراحی و اجرای نقش برجسته «گالری شهر» در اصفهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تاکید کرد: آثار ارائه شده بازتابدهنده شهر اصفهان در هنر و معماری و معرف شاخصههای تاریخی، هنری و تمدنی این شهر باشد.
حمید قنادنیا افزود: این اقدام بهعنوان بخشی از برنامهزیباسازی شهری موجب ارتقای هویت بصری، جذب گردشگر و ارتباط هنری بین شهروندان و فضای عمومی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه محتوای آثار الهام گرفته از هنر، معماری، صنایع دستی و نمادهای فرهنگی اصفهان مانند کاشیکاریها، مقرنس، گچبری، مینیاتور و خونشنویسی است، تاکید کرد: مواد و جنس آثار متناسب با اقلیم، فرهنگ و ماندگاری در فضای باز انتخاب شوند، کاشی هفترنگ و کاشی معرق-سفال لعابدار-گچبری مقاوم فضای باز-آجر سنتی و آجر لعابدار-ترکیب چند متریال شامل فلز، چوب مقاوم، شیشه و یا هر مواد پیشنهادی که از نظر دوام و مقاومت در برابر شرایط جوی بررسی و تایید شود.
وی باتاکید بر ارسال طرحهای پیشنهادی هنرمندان تا سیام مهر ۱۴۰۴ به سازمان زیباسازیشهرداری اصفهان تاکید کرد: طرحها قابلیت اجرا به شکل حجم و نقش برجسته در فضای شهری را داشته باشند.
وی، برآورد هزینه، تأمین مواد و اجرای اثر را بر عهده هنرمند برشمرد وافزود: طراح و مجری باید سابقه و رزومه اجرایی به طورحجم و نقش برجسته در فضای شهری را داشته باشد و تمامی آثار و ایدهها باید پیش از اجرا به شکل ماکت یا شبیهسازی سه بعدی ارائه شوند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: هنرمندان میتوانند با مراجعه حضوری به معاونت طراحی و هنر شهری سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان یا ارسال ایمیل به نشانی
http://esf.zibasazi@gmail.comآثار خود را ارسال کنند.