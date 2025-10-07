پخش زنده
براساس پیش بینیها امسال باغداران آذربایجان غربی ۹۵۰ هزار تا ۱ میلیون تن سیب برداشت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از آغاز برداشت سیب از باغها خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم امسال از باغات استان ۹۵۰ هزار تا ۱ میلیون تن سیب برداشت شود.
حکمت جعفری افزود:حدود ۶۵ هزار هکتار از باغهای استان به محصول سیب اختصاص دارد و آذربایجان غربی عمدهترین تولید کننده سیب درختی کشور است که علاوه بر مصرف داخل استانی مقادیر بسیاری از این محصول به کشورهای همسایه و قفقاز صادر میشود.
وی اظهار داشت: بخشی از سیب درختی استان صنعتی بوده و در واحدهای صنعتی استان فراوری شده و بخشی نیز به مصرف تازه خوری و صادرات میرسد.
برداشت سیب درختی در آذربایجان غربی از اواخر شهریور ماه آغاز میشود و تا یکماه ادامه دارد. جمع آوری سیب صنعتی پیشتر از این موقع شروع میشود.