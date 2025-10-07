به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در نشست معرفی اعضای هیئت بدنسازی و پرورش اندام این شهرستان، ۱۷ باشگاه بدنسازی و پرورش اندام را در شهرستان گلپایگان فعال دانست وگفت:این شهرستان در ورزش بدنسازی سرآمد است و به نوعی یک پنجم جمعیت شهرستان گلپایگان فعال در ورزش بدنسازی هستند.

مجتبی محمدی افزود:باشگاه داران برای دریافت مجوز فعالیت باشگاه خود اقدام کنند تا از وارد شدن خسارت و زیان به خود جلوگیری کنند.

در این مراسم مرتضی غدیری به عنوان رئیس جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان گلپایگان و اعضای کمیته‌های مختلف این هیئت نیز معرفی شدند.