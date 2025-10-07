به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه از امروز در تهران آغاز شد و تا ۱۳ آبان ادامه دارد.

هانیه رستمیان از مازندران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، سامیه یاسی از هرمزگان و مینا قربانی از همدان در بخش بانوان و جواد فروغی از تهران، وحید گلخندان از کرمانشاه، محمد رسول عفتی از کرمانشاه و امیر جوهری‌خو از تهران به این اردو دعوت شدند.

مریم سلطانی به عنوان سرمربی، هدایت این تیم را برعهده دارد و مصطفی منتظرعلیه وی را همراهی می‌کند.