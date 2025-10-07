جشنواره اقوام ایرانی با برپایی ۴۰ غرفه از استان‌های مختلف کشور و با شعار «تهران، خانه همه اقوام» برگزار شد و روز نخست آن به بزرگداشت مجتهد برجسته حاج ملاعلی کنی اختصاص داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، اسماعیل قضاتلو ، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه پنج با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: هدف ما از برگزاری جشنواره اقوام ایرانی، معرفی فرهنگ‌ها، هنر‌ها و آداب و رسوم اقوام مختلف کشور و ترویج همبستگی ملی است. این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی شهروندان با تنوع و غنای فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

وی گفت: در قالب ۴۰ غرفه نمایندگی از استان‌های مختلف، برنامه‌هایی مانند نمایشگاه صنایع دستی، اجرای موسیقی‌های محلی، بازی‌های بومی و محلی، و جشنواره خوراک‌های ایرانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: از تمامی خانواده‌ها و علاقه‌مندان دعوت می‌کنم با حضور در این جشنواره، از نزدیک با زیبایی‌های فرهنگ ایرانی آشنا شوند و در فضایی پرنشاط و آموزنده، روز‌هایی به‌یادماندنی را تجربه کنند. امیدواریم این رویداد گامی مؤثر در تقویت همبستگی اجتماعی و وحدت ملی باشد.

شهرداری منطقه ۵ با مشارکت نهاد امامت جمعه بخش کن تهران به مناسبت سالروز ارتحال عالم ربانی آیت‌اله حاج ملاعلی کنی، روز ۱۲ مهر را به نام «روز کن» نامگذاری کرده است. این نامگذاری توسط شورای فرهنگ عمومی بخش کن و استان تهران صورت گرفته است.