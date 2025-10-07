به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: بنا به دعوت رسمی کمیته مرکزی حزب کار کره شمالی و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره، لی چیانگ عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و نخست وزیر این کشور، روز‌های هفدهم تا نوزدهم مهرماه ۹ تا ۱۱ اکتبر در راس یک هیات حزبی-دولتی چین، به پیونگ یانگ سفر می کند. انجام دیداری با مقامات کره شمالی و شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کار این کشور مهمترین برنامه نخست وزیر چین در سفربه کره شمالی اعلام شده است.