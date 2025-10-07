مجلس شورای اسلامی امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴، صد و نوزده ساله می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو ماه بعد از اینکه مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی با مشروطیت موافقت کرد در همان کاخ گلستان اولین مجلس شورای ملی با حضور ۱۵۶ نفر از نمایندگان اقشار مردم برگزار شد.

جلسات بعدی مجلس هم در یکی از ملک‌های مظفرالدین شاه در میدان بهارستان تهران تشکیل شد و اسم آن را هم به احترام مظفرالدین شاه «دارالظفر» یا «عدل مظفر» گذاشتند.

از زمان صدور فرمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۲۴ دوره مجلس شورای ملی برگزار شد. البته در این مدت حوادث بزرگی پیش آمد که مجلس تعطیل شد و کشور بدون مجلس ماند؛ مثل سال دوم که به دستور محمد علی شاه که مخالف کم شدن قدرت پادشاه بود و خانه ملت را به توپ بست.

هر چند حدود یک سال و نیم بعد و در نتیجه اعتراض و کشته شدن جمعی از مردم تبریز و تهران دوباره مجلس شروع به کار کرد، اما با شروع جنگ جهانی اول باز مجلس ایران ۵ سال و هفت ماه تعطیل شد.

به‌طور کلی از زمان تشکیل اولین مجلس تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۴ دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و حدود ۳۵۰۰ نفر بر روی کرسی‌های دفاع از حقوق ملت نشستند. حالا چه تعداد از این نمایندگان در این دوره به وظیفه خود عمل کردند و چه تعداد از آنها از فرصت بدست آمده سوءاستفاده کردند را آیندگان قضاوت می‌کنند.

در تاریخ ۱۱۹ ساله مجلس از دوران قاجار تا جمهوری اسلامی نمایندگانی، چون آیت الله کاشانی، مصدق، چمران، بهشتی و.. هستند که نامشان به عنوان نمایندگان حافظ منافع ملت در تاریخ مجلس می‌درخشد.

به همین مناسبت مستندی تهیه شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید؛