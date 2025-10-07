پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در شهرهای مختلف خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم بصیر و انقلابی استان خوزستان روز جمعه هجدهم مهر ماه همزمان با مردم همیشه در صحنه کشورمان در راهپیمایی جمعههای خشم و نصر، جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم میکنند.
حجت الاسلام علیرضا قربانی افزود: این مراسم روز جمعه با حضور مردم قدرشناس استان خوزستان، پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار میشود و یک بار دیگر مردم بصیر خوزستان حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام و انزجار خود را از جنایات صهیونیستها نشان خواهند داشت.
این مراسم در اهواز در محل مصلی مهدیه امام خمینی رحمة الله علیه برگزار خواهد شد.