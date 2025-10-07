فرماندار اهر از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در این شهرستان خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح‌ها بخش قابل‌توجهی از کمبود فضا‌های آموزشی برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق احمدی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت:پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان اهر هم‌ اکنون با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجراست و انتظار می‌رود با تامین اعتبارات لازم این مدارس بزودی به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به لزوم تبیین جایگاه دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد و گفت:باید مشخص شود که دانشگاه فرهنگیان دقیقاً چه مأموریتی داردآیا وظیفه آن تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش است یا صرفاً نهادی آموزشی و پودمانی محسوب می‌شود.

احمدی همچنین نقش مدارس دولتی را در تربیت اجتماعی و اخلاقی دانش‌آموزان بسیار مهم دانست و گفت: مدارس دولتی علاوه بر آموزش علمی باید بستری برای تربیت اجتماعی دانش‌آموزان باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش اهر با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در مدارس گفت:باید طرح هر دانش‌آموز یک مهارت و مدرسه امن به‌ صورت پایلوت در مدارس شهرستان اهر اجرا شود و نتایج حاصل از این طرح‌ها در جلسات آتی شورا ارائه گردد.