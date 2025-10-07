روز ملی روستا و عشایر به عنوان یک نماد، اهمیت این جوامع را در توسعه کشور یادآور می‌شود و فرصتی را برای توجه بیشتر به نیازها و مشکلات این مناطق فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پانزدهم مهرماه، به نام روز روستا و عشایر نام‌گذاری شده است؛ این روز برای تجلیل از مردمانی است که با سخت‌کوشی، صبوری و پیوند عمیق با طبیعت، بخش مهمی از فرهنگ، اقتصاد و هویت ملی را شکل داده‌اند؛ همچنین، روز روستا و عشایر برای بازنگری در نقش روستا‌ها و جوامع عشایری در اقتصاد کشور، امنیت غذایی و حفظ میراث‌فرهنگی ایران‌زمین، فرصتی مناسب به شمار می‌آید.