روز ملی روستا و عشایر به عنوان یک نماد، اهمیت این جوامع را در توسعه کشور یادآور میشود و فرصتی را برای توجه بیشتر به نیازها و مشکلات این مناطق فراهم میآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پانزدهم مهرماه، به نام روز روستا و عشایر نامگذاری شده است؛ این روز برای تجلیل از مردمانی است که با سختکوشی، صبوری و پیوند عمیق با طبیعت، بخش مهمی از فرهنگ، اقتصاد و هویت ملی را شکل دادهاند؛ همچنین، روز روستا و عشایر برای بازنگری در نقش روستاها و جوامع عشایری در اقتصاد کشور، امنیت غذایی و حفظ میراثفرهنگی ایرانزمین، فرصتی مناسب به شمار میآید.