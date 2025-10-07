پخش زنده
شهید حجتالاسلام علیرضا ولیزاده (اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق) در حمله عناصر ضد انقلاب در سروآباد به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس اعلام روابط عمومی سپاه کردستان؛ ۲ تن از حافظان امنیت، شهید حجتالاسلام علیرضا ولیزاده (اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق) وشهید ایوب شیری، در پی حملهٔ اعضای یکی از گروهکهای ضدانقلاب در سروآباد به شهادت رسیدند.
طلبه وظیفه شهید علیرضا ولیزاده از طلاب بسیجی مدرسه علمیه امام محمدباقر (ع) شاهیندژ و اهل روستای چالخاماز بخش مرکزی شهرستان باروق بود که دوران خدمت مقدس نظام وظیفه را در سرو آباد سپری میکرد.
مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری این شهید والامقام فردا چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل ناحیه مقاومت بسیج باروق برگزار میشود.