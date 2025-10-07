پخش زنده
کمیته ملی خودرو و نیرومحرکه، تعدادی از استانداردهای ملی صنعت خودرو را ابطال و جایگزین اعلام کرد؛ هدف از این تصمیم، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی در صنعت خودرو عنوان شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دفتر تدوین استانداردهای ملی؛ در نشست کمیته ملی خودرو و نیرومحرکه که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و کارشناسان فنی برگزار شد، برخی از استانداردهای ملی حوزه خودرو و نیروی محرکه مورد بازنگری قرار گرفت.
در این نشست، با توجه به تغییر فناوریها و ضرورت همسویی با استانداردهای بینالمللی، تعدادی از استانداردهای ملی گذشته ابطال و در برخی موارد استانداردهای جایگزین جدید تصویب شد. هدف از این تصمیم، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی در صنعت خودرو عنوان شده است.
بنا بر اعلام تدوین استانداردهای ملی، مقرر شد نتایج این بازنگریها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی، از طریق درگاه ملی استاندارد در دسترس عموم ذینفعان و تولیدکنندگان قرار گیرد.
طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، در کمیته ملی خودرو و نیرومحرکه مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸، استانداردهای ملی زیر ابطلال و در برخی موارد جایگزین اعلام شد.