به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در این آیین، امیرالمومنین علی (ع) را مصداق کامل و الگوی پهلوانان دانست و گفت: ایران مهد بزرگان، قهرمانان و پهلوانان است و عزت امروز ایران اسلامی مرهون از خودگذشتگی و ایثارجوانان و پهلوانانی است که به ائمه اطهار تاسی کردند.

ناصر اسدی در ادامه با اشاره به قدمت بالای ورزش زورخانه‌ای در شهر گز برخوار از این شهر به عنوان یک ازشهر‌های پهلوان پرور نام برد.

در این آیین سهراب نبی زاده به عنوان رئیس هیات زورخانه‌ای و پهلوانی شاهین شهر و میمه معرفی شد.

انجام حرکات ورزشی باستانی و زورخانه دیگر برنامه این آیین بود.