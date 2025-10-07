حکومت انگلیس که همواره خود را مهد آزادی بیان معرفی می‌کند و به همراه اغلب رسانه‌های غربی برای کشور‌های جهان نسخه آزادی و دموکراسی می‌پیچد، اکنون در آزمون غزه و کمک به رژیم اسرائیل در ارتکاب به نسل کشی فلسطینیان، چهره‌ای از خود نشان داده که مردم این کشور را با بهت و خشم فراوان رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ساعاتی پس از عملیات گسترده پلیس انگلیس برای دستگیری حدود پانصد نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در تظاهرات مسالمت آمیز لندن، وزیر کشور انگلیس از تفویض اختیارات بیشتر به پلیس، به منظور افزایش محدودیت‌ها در برگزاری تظاهرات خبر داد. رویکرد تهدید حامیان فلسطین در انگلیس مدتهاست با انتقاد فعالان مدنی رو‌به‌رو شده است.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: مهمترین پیام اینگونه تجمعات این است که ما در کنار مردم فلسطین ایستاده‌ایم. اغلب دولت‌های غربی در نسل کشی که اسرائیل به راه انداخته دست دارند و ما در حال افشای این حقیقتیم. دولت ما با سرکوب و ایجاد محدودیت نمی‌خواهد این حقایق افشا شود، این اصل ماجراست.

بنابر اعلام وزارت کشور انگلیس ضوابط جدید درباره محدودیت در برگزاری تظاهرات به ویژه تظاهرات مکرر، به زودی به پلیس ابلاغ می‌شود.

یک شهروند انگلیسی در مصاحبه با ما می‌گوید: دولت بریتانیا سازمان اقدام برای فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد زیرا این سازمان همدستی دولت ما را در نسل کشی اسرائیل در فلسطین، افشا کرد. در دموکراسی که در کشور ما حاکم است مخالفان سیاست‌های دولت مجرم معرفی می‌شوند. دولت ما با فروش جنگ افزار به اسرائیل در نقض قوانین بین الملل و نسل کشی اسرائیل در فلسطین سهیم است و تلاش می‌کند تا مانع تظاهرات مردم و افشای این واقیعت‌ها شود.

دولت انگلیس این هفته نیز با اعزام بیش از هزار و پانصد نیروی پلیس، شمار دیگری از مخالفان اقدام دولت در تروریستی خواندن گروه اقدام برای فلسطین را دستگیر کرد. اغلب افراد دستگیر شده سالخوردگانی بودند که تابلویی در دست داشتند که روی آن نوشته بودند «ما با نسل کشی مخالفیم و از فلسطین اکشن حمایت می‌کنیم».

دولت انگلیس در هفته‌های اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان را دستگیر و برای تعیین مجازات راهی دادگاه‌ها کرد.