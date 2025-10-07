پخش زنده
۱۶۸ هزار نوبت سر واکسن به دامها و طیور در شهرستان برخوار تزریق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: شهرستان برخوار بیش از ۵۰ هزار راس دام سنگین و ۶۲ هزار دام سبک دارد و به صورت دورهای دامها واکسینه میشوند.
سعید راعی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۷۰۰ بازرسی بهداشتی و نظارتی از ۱۱ مرکز بسته بندی، دو سردخانه، سه کشتارگاه دام وطیور، ۴ ایستگاه شیر و مراکز عرضه فراوردههای خام دامی اجرا و منجربه توقیف و معدوم سازی بیش از سه هزار و ۱۰۰ کیلو گرم گوشت و مواد فاسد شده است.
وی گفت: در شهرستان برخوارهمچنین ۴ واحد مرغداری تخم گذار صنعتی، بومی با بیش از ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه، ۸ واحد پرورش جوجه با بیش از یک میلیون قطعه و ۱۸ مرغداری گوشتی با بیش از ۷۷۱ هزار جوجه ریزی فعال است.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار افزود: ادامه طرح واکسیناسیون تب برفکی دام و نیوکاسل طیور و نظارت و بازرسی از واحدهای بهداشتی از مهمترین برنامههای شبکه دامپزشکی تا پایان سال است.