فرآیند ثبتنام پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (سهمیه استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علامهطباطبائی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبتنام پذیرفتهشدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد همه رشتههای تحصیلی (سهمیه استعداد درخشان)، از فردا ۱۶ مهر آغاز میشود و تا ۲۴ مهر در سه مرحله انجام میشود.
مرحله اول: ثبتنام و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir
مرحله دوم: ثبتنام در سیستم آموزشی دانشگاه (گلستان) به نشانی ems.atu.ac.ir
مرحله سوم: ارسال مدارک و تکمیل فرایند ثبت نام در دانشکدههای تابعه
زمان شروع تحصیل همه دانشجویان و نحوه برگزاری کلاس های آموزشی مربوط به تصمیمگیری دانشگاه است که از طریق معاونت آموزشی اعلام می شود؛ گروه استعداد درخشان درخصوص این گونه مسائل صاحب اختیار نبوده و پاسخگو نیست.