به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرهنگیان استان البرز با هدف ارتقای سواد زیست‌محیطی در قالب طرح «محیط‌یار» همگام با «سفیران سلامت»، در برنامه‌ای آموزشی و میدانی حضور یافتند و با مفاهیم حفاظت از طبیعت به‌صورت عینی و میدانی آشنا شدند.

این اداره کل با برگزاری طرح آموزشی «محیط‌یار» در پاسگاه محیط‌بانی وارنگه‌رود و منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی، فرهنگیان را با ارتقای دانش و نگرش زیست‌محیطی و نقش آنان در آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت آشنا کرد.

قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، در حاشیه این برنامه گفت: فرهنگیان از اثرگذارترین اقشار جامعه در انتقال مفاهیم زیست‌محیطی به نسل آینده به‌شمار می‌روند. اجرای طرح محیط‌یار گامی مؤثر در نهادینه‌سازی رفتار‌های مسئولانه و ارتقای آموزش‌های محیط زیستی در بستر آموزش و پرورش است.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست البرز با تداوم اجرای این طرح و هم‌افزایی با طرح سفیران سلامت، مسیر آموزش‌های هماهنگ و میدانی را برای فرهنگیان و دانش‌آموزان دنبال می‌کند تا ارتباط میان سلامت و محیط زیست تقویت شود.

در ادامه مهدی شریفی، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست البرز نیز اظهار داشت: فرهنگیان سفیران آگاهی در جامعه‌اند و می‌توانند نگرش‌های مثبت نسبت به طبیعت را در نسل جدید شکل دهند. طرح محیط‌یار فرصتی ارزشمند برای درک میدانی مفاهیم محیط زیست و مشاهده مستقیم ارزش‌های طبیعی کشور فراهم می‌کند.

شرکت‌کنندگان در ادامه این برنامه با حضور در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی، ضمن آشنایی با ویژگی‌های اکولوژیکی منطقه و اهمیت آن در حفظ تنوع زیستی، به رصد گونه‌های حیات‌وحش با استفاده از تجهیزات تخصصی پرداختند.

فرهنگیان همچنین از دیواره سد کرج بازدید کرده و با سازوکار مدیریت منابع آب و تأثیر آن بر زیست‌بوم‌های پیرامونی آشنا شدند.