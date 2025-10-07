پخش زنده
طرح محیطیار با محور بازدید میدانی فرهنگیان در البرز اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما فرهنگیان استان البرز با هدف ارتقای سواد زیستمحیطی در قالب طرح «محیطیار» همگام با «سفیران سلامت»، در برنامهای آموزشی و میدانی حضور یافتند و با مفاهیم حفاظت از طبیعت بهصورت عینی و میدانی آشنا شدند.
این اداره کل با برگزاری طرح آموزشی «محیطیار» در پاسگاه محیطبانی وارنگهرود و منطقه حفاظتشده البرز جنوبی، فرهنگیان را با ارتقای دانش و نگرش زیستمحیطی و نقش آنان در آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت آشنا کرد.
قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، در حاشیه این برنامه گفت: فرهنگیان از اثرگذارترین اقشار جامعه در انتقال مفاهیم زیستمحیطی به نسل آینده بهشمار میروند. اجرای طرح محیطیار گامی مؤثر در نهادینهسازی رفتارهای مسئولانه و ارتقای آموزشهای محیط زیستی در بستر آموزش و پرورش است.
وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست البرز با تداوم اجرای این طرح و همافزایی با طرح سفیران سلامت، مسیر آموزشهای هماهنگ و میدانی را برای فرهنگیان و دانشآموزان دنبال میکند تا ارتباط میان سلامت و محیط زیست تقویت شود.
در ادامه مهدی شریفی، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز نیز اظهار داشت: فرهنگیان سفیران آگاهی در جامعهاند و میتوانند نگرشهای مثبت نسبت به طبیعت را در نسل جدید شکل دهند. طرح محیطیار فرصتی ارزشمند برای درک میدانی مفاهیم محیط زیست و مشاهده مستقیم ارزشهای طبیعی کشور فراهم میکند.
شرکتکنندگان در ادامه این برنامه با حضور در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی، ضمن آشنایی با ویژگیهای اکولوژیکی منطقه و اهمیت آن در حفظ تنوع زیستی، به رصد گونههای حیاتوحش با استفاده از تجهیزات تخصصی پرداختند.
فرهنگیان همچنین از دیواره سد کرج بازدید کرده و با سازوکار مدیریت منابع آب و تأثیر آن بر زیستبومهای پیرامونی آشنا شدند.