پخش زنده
امروز: -
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش گفت: بازگشایی موزه شوش پس از سه ماه تعطیلی بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری با گرامیداشت مقام شهیدان و یادبود شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: موزهها و اماکن تاریخی از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه با هدف حفاظت از آثار و بناهای تاریخی تعطیل شدند. اشیاء برخی از این موزهها به مخازن امن منتقل شد و با توجه به شرایط موجود، تعطیلی موزه تاکنون ادامه داشت.
او ادامه داد: پیرو دستور العمل وزارت میراث فرهنگی، از اوایل مرداد، محوطه میراث جهانی بازگشایی و موزه شوش نیز پس از انجام فرآیند انتقال اشیاء از مخازن، آماده سازی و بهسازی سیستم حفاظت الکترونیک با هماهنگی معاونت ادارهکل استان خوزستان بازگشایی شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته موزه باستان شناسی شوش به عنوان یک موزه شاخص در سطح کشور برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، آموزشی هنری با هدف نقش آفرینی در تقویت روحیه ملی و افزایش همبستگی اجتماعی ایفای نقش میکند.