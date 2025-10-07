در همایش مشترک روحانیون و نیرو‌های مسلح استان همدان از فعالان عرصه جهاد تبیین و فرماندهی انتظامی استان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله موسوی اصفهانی، مدیر حوزه‌های علمیه استان همدان در این مراسم با تاکید بر تاثیر معنویت در زندگی انسان ها، از روحانیون خواست، برای نهادینه شدن روح معنویت در جامعه و تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب تلاش کنند.

سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم با اشاره با اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، مهمترین هدف انقلاب اسلامی را زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت برشمرد، گفت: تولید فکر براساس مقتضیات زمان و پرورش نیروی انسانی متعهد از وظایف طلاب و روحانیون برای تحقق این هدف است.

فرمانده انتظامی استان همدان هم بصیرت افزایی و عمق بخشی به معنویت کارکنان نیروی انتظامی را از اولویت‌های این نیرو برشمرد و گفت: ۹۰ نفر از شرکت کنندگان فرماندهی انتظامی استان در مسابقات قرآنی، به مرحله کشوری راه یافتند.

سردار نجفی با قدردانی از همراهی مردم در گزارش تخلفات، افزود: روزانه حدود ۵ هزار تماس با ۱۱۰ استان گرفته می‌شود، اما در دفاع مقدس ۱۲ روزه این تماس‌های مردمی به بیش از ۲۵ هزار افزایش یافت.